Carl-Robert Puhmi kolumn: tugitoolisport noori ei paelu

Pean tõdema, et esitatud väide on puhtalt tunnetuslik ja tugineb suuresti isiklikule kogemusele. Eestis oleks muidugi ammu aeg tellida mõnelt uuringufirmalt profisporti laiemalt puudutav analüüs. See looks aluse avaliku sektori rahastusele ja aitaks kinnitada või ümber lükata tippspordi kohta levinud arvamusi. Hea eeskuju on Rally Estonia, kes uuringutega selle ala mõju selgitades riigilt pea miljon eurot sai. Aga jätame selle, see on praegu kõrvaline teema.