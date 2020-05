Keenia ralli jääb ära

18-aastase pausi järel MM-kalendrisse naasnud Keenia etapp jääb koroonapandeemia tõttu ära. Safari ralli pidanuks toimuma 16.–19. juulil, kuid Keenia valitsuse, Rahvusvahelise Autoliidu FIA ja WRC promootori ühise arupidamise tulemusena leiti, et praegustes tingimustes ei ole see võimalik. Küll aga kinnitati, et Keenia ralli kuulub MM-kalendrisse järgmisel aastal. Autoralli MM-sarja järgmine etapp peaks toimuma 6.–9. augustil Soomes. Kas see ka nii on, selgub alles juunis.