Külm kevad toob aiapidajatele veidraid üllatusi

«250 kõrvitsataime on kenad rohelised, üks täiesti valge,» imestas Harjumaal Kostiveres taimemüügiga tegeleva OK Taimed OÜ juht Oskar Timmusk. «Sordi nimi on Etampes, Hollandist toodud eriti mahe seeme.» Ta ütles, et ei usu, et albiinotaimest asja saab, ja ilmselt tuleb see minema visata.