Eesti lühiuudised

Kuigi lennufirma airBaltic teatas üleeile, et avab esmaspäeval uuesti otseliini Tallinna ning Amsterdami, Kopenhaageni, Oslo ja Riia vahel ning nädal hiljem Vilniusse, sekkus hilisõhtul sellesse plaani Eesti valitsus. Seetõttu sattus vähemalt esimese kahe lennuliini avamine kahtluse alla. Lisaks läheb ilmselt sulgemisele lennuliin Minskisse. Valitsus tegi nimelt eile otsuse, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos sotsiaalministeeriumiga saab õiguse lennuliiklust lubada või keelata vastavalt rahvatervise olukorrale ning Covid-19 levikule Eestis ja teistes riikides. Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa (KE) sõnul on kindlasti tervitatav see, et lennufirmad on agarad taasavama lennuliine Tallinnast. «Sellegipoolest peame tegema seda järk-järgult ning lähtudes teiste riikide epidemioloogilisest olukorrast,» ütles ta. «Kuna iga uus leevendus toob kaasa kontaktide kasvu ja võib seega suurendada haigestumist, saame läheneda samm-sammult.» PM