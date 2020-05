Kriisijuhtimises on Eesti Euroopa tippude seas

«Ma arvan, et kriisijuhtimise poolest kuulub Eesti praegu nende riikide hulka, kus on võrdlemisi hästi hakkama saadud,» hindas politoloog Tõnis Saarts. Ta lisas, et kriisiolukorrale reageeriti üsna kiiresti ja valitsuse sõnumid olid väga selged: näiteks püsige kodus ja hoidke kinni 2+2-reeglist. «Need olid väga selged ja kõigile arusaadavad, seda kordas kõigile ka peaminister,» ütles Saarts.

«Kriisi viimases faasis – piirangute leevendamisel – rääkisid valitsuse liikmed võib-olla eri juttu ja sõnumite ühtsus hakkas kaduma,» täiendas ta. Saartsi sõnul oli esialgu arusaamatu, millal piiranguid kavatsetakse leevendada ja kas selleks on kindlad kuupäevad. «Samuti oli maski kandmise teema segane. Kui keegi ütleb, et see on sotsiaalne norm, siis tekib küsimus, kas see on nüüd kohustus või soovitus,» tõi ta näiteks.