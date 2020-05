Kadri Tammepuu: jah, härra peaminister!

Läinud esmaspäeval, enne kobarseaduse vastuvõtmist, meenutasid riigisekretär Taimar Peterkopi kommentaarid riigitelevisioonis Inglise huumorisarja «Jah, härra peaminister!». Peterkopi sõnul olid terviseametil eriolukorrast väljumiseks pädevused ja õigused olemas. Ta möönis, et seaduse muudatused on vaid tehnilist laadi, kuid kinnitas, et loomulikult on seadust vaja, muidu poleks seda tehtud, ja kui eelnõu läbi ei lähe, tuleb kas eriolukorraga jätkata või kõik meetmed ära lõpetada. Segane seadus suruti läbi, kuid enne sügist selle remontimisega tegelema ei hakata.