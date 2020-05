Vastulause: TalTech on kaasaegselt juhitud ülikool

Tallinna Tehnikaülikooli juhtimismudel põhineb kõige kaasaegsemal ülikoolide juhtimis- ja valitsemisloogikal, mis sidustab ülikooli paremini Eesti ühiskondlike väljakutsetega ning tagab kohandumise kiiresti muutuvate välisoludega. Strateegilisel nõukogul, mille koosseisus on enamus akadeemiliste ringkondade esindajad, ja tema valitud rektoril-tippjuhil põhinev valitsemismudel on kujunenud de facto standardiks kogu maailmas – näiteks MIT, Stanford, Harvard, Oxford, Caltech. TalTechi põhikirja väljatöötamisel on eeskuju võetud ka võrdlusülikoolidelt – Aalto ülikoolilt Soomes, Chalmersi ülikoolilt Rootsis ja Taani tehnikaülikoolilt, kus kõigis on viimastel aastatel valitsemismudeleid kaasajastud ning kasutusel sarnased juhtimispõhimõtted.