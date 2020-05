Andi Hektor: koroonaviirus libateaduse leemes

On’s koroonakriis kaasa toonud libateaduse võidu- või allakäigu? Tundub, et ei ühte ega teist. Kriis joonistas kirkalt välja, kuidas pseudoteadus, vandenõuteooriad, eliidivastasus ja antispetsialism moodustavad selles hästi läbi põimunud känkra. See on tõmmanud selge punase ringi ümber mõnede maailma juhtpoliitikute, kes kalduvad kriisireaktsioonis antispetsialismi.