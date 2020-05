René Vilbre: meie televisioon on maailmatasemel

Tellijale

Kus on teie tõeline armastus, kas filmis või teles?

Film on armastus, tele on töö. See on ju selge!

Film on ka hobi, sest Eestis ei saa olla elukutseline filmirežissöör. Siin on Eesti ja maailma vahe väga suur, sest seal on võimalik filmirežissöörina ära elada. Eestis mitte, isegi kui teed ühe filmi üle kahe aasta.

Kõik teavad, et kõige vähem tasustatud inimene filmigrupis on režissöör, sest tema töötab filmiga kaks kuni kümme aastat. Näitlejad, operaatorid ja valgustajad tulevad peale kuuks-paariks ning saavad umbes sama raha või natuke rohkem kui režissöör. Kui režissööri tasu selle aja peale ära jagada, siis tuleb päevatasuks mingi 3.15 või nii päevas. Ka keskmine koristaja saab rohkem.

On see hea või halb, et kõvad kinotegijad lähevad nüüd väikese ekraani formaate tegema?.