Baltimaad võivad õigustatult uhkust tunda – esimestena Euroopa Liidus, Schengeni alas suutsime koroonakriisis viiruse nii palju põlvili suruda, et saime eelmisel nädalal omavahel piirid avada. See on võit Balti riikide koostöös, mis ei ole sugugi pilvitu, vaid koperdab liigagi sageli üle kivide ja kändude.