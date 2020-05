The Timesi teatel oli sel kuul korraldatud IPSOSe küsitluse järgi valitsuse tegevusega rahul vaid 38 protsenti prantslastest. Ühendkuningriigis oli sama näitaja 50 protsenti, Itaalias 55 protsenti, Saksamaal 68 protsenti ning Austrias 75 protsenti. Kuigi veel kuu aega tagasi spekuleeris meedia, et kriis võib Macroni päästa, osutus tema populaarsuse kasv lühiajaliseks ning nüüdseks on see taas kahanema hakanud.