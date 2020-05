Välismaa lühiuudised

Iisrael sai uue valitsuse

Iisraeli parlament vannutas eile ametisse uue ühtsusvalitsuse, mida juhivad peaminister Benjamin Netanyahu ja tema endine rivaal Benny Gantz, lõpetades sellega 500 päeva väldanud poliitilise ummikseisu. Netanyahu ja Iisraeli endine sõjaväejuht Gantz teatasid aprillis, et ühendavad jõud, juhtimaks riiki läbi koroonakriisi ja selle ränkade majandusmõjude. Võimujagamisleppe järgi on valitsuse esimesed poolteist aastat peaministri kohal Netanyahu ja järgmised poolteist aastat ​Gantz. Mõlemal blokil on ühepalju ministrikohti ja sisuline vetoõigus teise bloki olulisemate otsuste üle. AFP/BNS