Koroonakriis tabas muusikuid eriti valusalt. Kui veel mõnekümne aasta eest oleks plaadimüügi arvelt võinud rahumeeli edasi kütta ka siis, kui kuulajad on kodus kinni (oleks pidanud lahendama vaid kojukande küsimuse), siis tänapäeval liigub suur raha just kontserdibisnises, mis enesest mõistetavalt eeldab võimalikult suure rahvamassi kooskäimist. Ja see ongi just see, mida koroona ajal teha ei lubata.