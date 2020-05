Eesti korvpalliliidu laual on põnevaid variante, kuidas klubihooajal mänge juurde saada

Praeguse seisuga on huvi üles näidanud 13 klubi: seitse Eestist, kuus Lätist. Lõplik võistkondade arv pole veel paigas, aga tõenäoliselt ei kasva see märkimisväärselt. Lisaks on kokku lepitud, et maksimaalselt võib liigas osaleda 16 tiimi, mõlemast riigist kaheksa.