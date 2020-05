Kalev Stoicescu: Hiina valikud pandeemia vallapääsu selgitamisel

Teadlased on kindlaks teinud, et väike-sagarninaks nimetatud nahkhiired kannavad viirust SARS-CoV-2. Kuid ­mitte need armsad elukad pole süüdi Covid-19 pandeemia puhkemises, vaid ikka inimesed. Viiruse algtüvi kandus nn nullpatsiendile üle eelmise aasta lõpus Wuhani linna loomaturul või viroloogiainstituudi laboris. Meditsiinieksperdid arvavad, et esimene variant on ülimalt tõenäoline, kuid teine pole ka siiski täielikult välistatud.

Hiina, Venemaa ja Iraani levitatud versioonid (näiteks et viiruse tõid Wuhanisse USA sõjaväelased eelmise aasta oktoobris seal visiidil käies) on ilmselt pesuehtsad fantaasiad ja vandenõuteooriad. Hispaaniat ei häiri sugugi sajand tagasi möllanud ülisurmava gripi nimi (kuigi pandeemia sai alguse mujal), kuid Peking ja tema läänevastased toetajad on nime «Hiina viirus» või «Wuhani viirus» peale äärmiselt ärritunud.

Pandeemia algses koldes toimunu on tähtis eelkõige meditsiinilises mõttes. Kogu maailmal on õigus ja vajadus teada, kuidas kandus üliohtlik viirusnakkus inimestele algfaasis ehk enne, kui see levis üle terve maakera, muteerus paljudeks uuteks tüvedeks ning epideemiast sai pandeemia. Päritoluriigi Hiina kohustus on uurida kogu protsessi algust üksikasjalikult, kaasates teiste riikide viroloogiaspetsialiste. Sellest sõltub Hiina usaldatavus, nagu ka tema jõupingutustest järgmiste haiguspuhangute ennetamiseks (näiteks hügieeni- ja tervisenõuetele ­mitte vastavate loomaturgude sulgemine ja miks mitte ka eriti ohtlike söögi­kommete range keelamine).

Võib arvata, et koroonaviirus pääses valla iseenesest Hubei provintsi pealinna loomaturul või laboris mis tahes põhjusel nakatumisega lõppenud tööõnnetuse tagajärjel. Mõlemad paigad on olnud aastaid tiksuvad pommid.

Hiinat peab julgustama ja motiveerima jagama oma teadmisi ja tegema koostööd teiste riikidega, kuigi see on nüüd keeruline esialgse viivitamise ja vassimise tõttu. Washington ja Brüssel peavad selles küsimuses suhtlema otse Pekingiga, sest Maailma Terviseorganisatsioon on ennast piinlikult kompromiteerinud.

Looduse hävitamine, ressursside kulutamise ja tarbimise meeletu kasv ning demograafiline plahvatus on maailma peamised murelapsed.

Mõistagi pelgab Hiina vastutamist. Peking ei tundu olevat mingil juhul nõus tunnistama, et viivitas tahtlikult ehk teadlikult nädalaid või isegi kuid teiste ­riikide teavitamisega ja häire väljakuulu­tamisega. Ülestunnistus tähendaks vähemalt moraalse, kui mitte materiaalse vastutuse võtmist sadade tuhandete surnute ja miljonite nakatunute eest välisriikides, eeskätt (praeguse seisuga) läänemaailmas, sest niivõrd rängad tagajärjed oleksid olnud väga tõenäoliselt välditavad. Lisaks saab kahju maailma majandusele olema mõõdetav triljonites eurodes, kuid see aspekt on mitmetahulisem kui inimeste elu ja tervise küsimus.

Majandusharude seiskumine ja tarneahelate katkemine on rahaliselt mõõdetav, kuid koroonapandeemia pigem kiirendab ja toob dramaatiliselt esile, kui tekitab neid protsesse, mis viitavad üheselt sügavale kriisile. Looduse hävitamine, ressursside kulutamise ja tarbimise meeletu kasv ning demograafiline plahvatus on maailma peamised murelapsed. Möönan, et areneva maailma taustal peab erandkorras kiitma aastakümneid kestnud Hiina ühelapsepoliitikat.

Hiina on ilmselt väga mures ning nähtavasti kaalub, kumb on temale kahjulikum: kas aktsepteerida tõde ja võtta moraalne ja poliitiline vastutus või jätkata endises vaimus. Peking võib igal juhul leida mingi viisi oma mainet päästa, näiteks süüdistades Hubei provintsi võime saamatuses, neid karistades ja muud säärast tehes. See nähtavasti paneb läänemaailma nii muigama kui ka vihastama, kuid avab tee pandeemia algfaasi täpsele uurimisele ning aitab kaasa tulevikule suunatud ennetustegevusele Hiinas ja mujal maailmas.

Ka läänemaailm peab mõtlema, kumb variant on parem, sest jätkuv usalduse kaotus on kahjulik Hiinale, kuid vastasseisu teravnemine ei ole kasulik kellelegi. Karta on, et Washingtonist ei maksa oodata uusi edasiviivaid algatusi enne uut aastat, kui siiski, sõltuvalt presidendivalimiste tulemusest.

Maailm muidugi ei saa ­Hiina eeldatavast süüst lihtsalt mööda ­vaadata, kuid teda risti lüüa ei tohi ega saagi, sest rist murduks nii suure koor­­­­muse all. Hiina ei saa karistada mitte otseselt teiste riikide valitsustelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, vaid välisettevõtetelt, mis toovad tootmise koju (nn backshoring). See on üks koroona­pandeemia põhilisi tagajärgi – kas läänemaailm ja Hiina suudavad kõigi huvides omavahelisi suhteid siluda või pinged ja lahkhelid kasvavad.

Pandeemia peasüüdlase vastutuse küsimus võib mingil ­viisil jõuda ka ÜRO ­Julgeolekunõukogusse, sest see puudutab kõiki maailma riike. Eesti peab ­samuti oma poliitikat sõnastama ning ­arvestama, et president Donald Trumpi ja Euroopa Liidu seisukohad erinevad praegu paljuski.