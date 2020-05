Kõmmari tapja mõisteti vangi

Šmutovi sõnul oli see õnnetus ning tal polnud soovi Rättet tappa. Seega pole ta end tahtlikus tapmises süüdi tunnistanud.

Prokurör Kelly Kruusimäe sõnul on prokuratuur seisukohal, et Rättele otsa sõitmine polnud õnnetus – Šmutov nägi auto ees seisnud Rättet ja sõitis talle meelega otsa. Seetõttu taotles prokuratuur kohtult Šmutovile seitsme aasta pikkust vangistust. Esmaspäevast otsust kommenteerides ütles Kruusimägi, et tõenäoliselt esitatakse ringkonnakohtule apellatsioon, kuid enne tuleb mahukas otsus läbi töötada.