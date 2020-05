Kriis õpetas riigijuhtidele teadlasi tõsiselt võtma

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) täiendas, et juriidilises mõttes kehtib hädaolukord siis, kui ühiskonnas on oluline tõrge või ulatuslik probleem, aga see ei ole kasvanud nii suureks, et oleks vaja välja kuulutada eriolukord. «Hädaolukord ei nõua valitsuse või ametkonna eraldiseisvat otsust. Lihtsalt konstateeritakse fakti, et saabunud on situatsioon, mil on tekkinud hädaolukord,» sõnas minister. «Hädaolukord ei vaja lõppkuupäeva ega juriidilisi käike. Tuleb lihtsalt jälgida arenguid,» ütles ta.