Välismaa lühiuudised

Uue koroonaviiruse pandeemia tõttu oli tänavune aprill Belgias ohvriterohkeim kuu pärast Teise maailmasõja natsiokupatsiooni, seda nii absoluutarvult kui ka 1000 inimese kohta. Tänavu aprillis suri Belgias 1000 inimese kohta 15,7, 1941. aasta aprillis 1000 inimese kohta 16,3 inimest. Brüsseli VUB ülikooli eile avaldatud uurimuse järgi suri eelmisel kuul kuningriigis 14 790 inimest, keskmiselt on aprillis riigis surmajuhtumeid alla 9000. «Näiteks 10. aprillil suri riigis 639 inimest, mida on selle kuupäeva keskmisest enam kui kaks korda rohkem,» märkis ülikool. AFP/BNS

Iraan hoiatas Ameerika Ühendriike vastulöögi eest, juhul kui viimane takistab kümnete miljonite dollarite väärtuses kütust vedavate Iraani naftatankerite teekonda Venezuelasse. Iraani välisministri Mohammad Javad Zarifi (pildil) sõnul oleks viie tankeri teekonna takistamine piraatlus, mille eest vastutaks ainuisikuliselt Ühendriigid. Iraani uudisteagentuur Fars teatas nädalavahetusel, et neli USA laevastiku alust on Kariibi merel, tegemas ettevalmistusi «võimalikuks kontaktivõtuks» tankeritega. Zarif edastas oma hoiatuse ÜRO peasekretärile saadetud kirjas. Iraani võimud võimalikke vastumeetmeid ei täpsustanud. USA on kehtestanud ühepoolsed sanktsioonid, mille eesmärk on takistada nii Iraani kui ka Venezuela naftaeksporti. STT/BNS