Eesti lühiuudised

Eile toodi Tallinna Pirita Kõrkja saarele viis segaverelist veist, kelle ülesanne on Pirita jõe ürgoru maastikukaitsealal asuva saare niitusid korras hoida ja linlastele rõõmu tuua. «Käisin välja idee, et Pirita jõe ürgorgu koos jões asuvate saartega saaks kasvõi osaliselt harida, karjatades seal loomi. Tänasest on bioloogilised rohuniitjad – veised – Kõrkja saarel kohal ja hakkasid usinasti rohtu nosima,» rääkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Esialgu toodi saarele kuus looma, viis täiskasvanud veist ja vasikas. Tegemist on segavereliste loomadega: natuke šoti mägiveist, herefordi, limusiini. Veised toodi Piritale Harjumaalt ja nad jäävad Kõrkja saarele oktoobri keskpaigani. PM