Land lubab tehnikaülikoolile kauaoodatud stabiilsust

Olete lähedalt kursis kahe ülikooli hingeeluga. Mis on kummagi ülikooli tugevused ja nõrkused praegu, mais 2020?

Alustan praegusest koduülikoolist. Nimetaksin Tallinna Ülikooli tugevusena viis aastat tagasi läbi tehtud struktuurireformis ja arengukavas nimetatud tegevuspõhimõtete elluviimist, milles on kesksel kohal interdistsiplinaarsus. Tallinna Ülikool on rohkem interdistsiplinaarne ülikool, kus eri erialade tudengid on õppeainete raames füüsiliselt ühises loengusaalis või seminariruumis koos.

Tehnikaülikooli tugevus on loomulikult tema missioon anda tehnika- ja inseneriõpet. See on ikkagi ainus ülikool Eestis, kes seda õpet annab. See on tugevus, mis eristab tehnikaülikooli teistest. Seda tuleb kindlasti tugevdada ja mitte unarusse jätta.

Tehnikaülikooli missioonist tulenev väärtus on kahtlemata suurem ettevõtluskoostöö, mida tuleks edasi arendada.

Tehnoloogiaülikoolina võiks rohkem panustada tehnoloogia siirdesse ja intellektuaalomandi kommertsialiseerimisse. Selleks on suur potentsiaal.

Ei saa jätta küsimata eelmise rektori ajal laineid löönud konflikti kohta: kas TTÜ või TalTech?

Mõlemad. Tehnikaülikooli teataksegi ikkagi tehnikaülikoolina, TalTech on lühinimi. Need on kenasti tasakaalus ja võiksid mõlemad olla.

Jah, aga kas TTÜ või TalTech lühinimena?

Eks viimane kõlab paremini, aga tehnikaülikool ei ole väga palju pikem nimi. TTÜ... On ju selge, et inimestel on omad harjumused ja teatud nimelühendid on mõtetesse harjunud. Ma ei näe selles probleemi. Mida rohkem, seda uhkem. Oluline, et ei suruks peale üht ega teist, võiksid olla mõlemad.

Debatis rääkisite, et tehnikaülikoolist võiks kujuneda ringmajanduse mootor, mängisite mõttega luua ringmajanduse keskus nimega Ring. Ütlesite küll, et tegu oli pigem uitmõttega, aga kas see on jõudnud vahepeal konkretiseeruda ja võite öelda, et tõesti, fookus hakkab sinnapoole kalduma?

Praegu veel ei ole, aga loodan, et see tuleb fookusesse, õigemini plaanin selle sinna tuua. See on laiemalt seotud ülikooli jätkusuutliku arengu strateegiaga.

See on mul ka platvormis kirjas, et ülikool peaks koostama laiema jätkusuutliku arengu strateegia. See ei tähenda ainult prügi sorteerimist või rohelist ülikooli, vaid puudutab ka jätkusuutliku arengu põhimõtete sisseviimist õppe- ja teadustöösse. Tehnikaülikool võiks võtta eesmärgiks olla ringmajanduse teemal Eestis eestvedaja number üks. Arvestades Euroopa Komisjoni rohelepet ja koroonakriisijärgset majanduse käima tõmbamist, on need küsimused aina tähtsamad.

Valimistel oli üks tähtsam küsimus, kas tehnikaülikooli teadustulemuste kvaliteet on langenud. Kuidas teie seda hindate?

Teaduse mõõdikute puhul sõltub tulemus sellest, mida ja kuidas mõõta. Kas mõõta artiklite arvu üldiselt või akadeemilise töötaja kohta? Kas mõõta mõjukuse näitajana tsiteeritavust? Sõltub ka sellest, milliseid andmebaase kasutada.

On väga palju mõõdikuid, aga usun, et teadusproduktsioonil on omad tsüklid. Näen, et teadlaste ja teaduse toetamine ülikooli poolt grandifondi moodustamise kaudu on suunatud sellele, et teadusproduktsioon ja mõjukus pigem suureneks.