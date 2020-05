Pandeemia võib jätta lünga terve põlvkonna haridusse

Eelmisel nädalal polnud enam kui pooled neist riikidest veel öelnud, millal koolid taas avatakse, ning üle 30 riigi oli otsustanud selle õppeaasta lõpetadagi digitaalselt. UNESCO rõhutas, et inimelude kaitsmine on mõistagi esmane, kuid meeles tuleb ka pidada, et mida pikem paus jääb õppetöösse, seda suurem on pikaajaline kahju miljonite laste haridusteele.