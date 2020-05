Sisutühi tuututamine lauluväljakul

Pühapäevane kontsert, kus osalesid paar tuhat koorilauljat tahvelarvutite vahendusel, Ivo Linna ja ansambel Supernova, on huvitav ainult tehnilise demona: et niisugust asja on üldse võimalik teha. Kõikvõimalikud autoüritused – autokinod, -kontserdid jms – jäävad sisutühjaks tuututamiseks. Reedesel Smilersi ja pühapäevasel Supernova kontserdil väljendas publik oma poolehoidu esinejale autopasunate undamise ja tulede vilgutamisega. Need üritused on välja mõeldud spetsiaalselt selleks, et Eesti rahvas saaks oma hõbehalli (see ju praktilisem värv) liisingusse võetud Škoda või Honda massikultuuri nuusutama tuua.