Kui Tallinna raskustes kaubanduskeskuse T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaat andis mai alguses saneerimisplaanist teada, ei oodanud keegi suurt lahingut viimase omanikfirma Pro Kapitali ning keskuse ehitamist rahastanud varahaldusfirma TPG Sixth Street Partnersi ja sellega seotud ettevõtte Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) vahel. Nüüd teatasid viimased, kes on ka saneerimisel ettevõtte suurimad võlausaldajad, et lükkavad saneerimisplaani tagasi.

Lintgen rahastas TPG Sixth Street Partnersi teatel T1 Mall of Tallinna keskuse ehitamist 2018. aastal. TPG Sixth Street Partners on USA varahaldusfirma, mille varade maht ületab 34 miljardit dollarit. Selle juht ja kaasasutaja on Alan Waxman, kes juhtis eelmise finantskriisi ajal investeerimispanga Goldman Sachs USA investeerimistegevust.