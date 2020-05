Kaido Padar: koondasin end kõige raskemal hetkel

Eesti Talleksi haare on lai, alates kinnisvaraarendusest, lõpetades automüügi ja õlidega. Kuidas on kriis teid löönud?

Hea sõber Jüri Mõis ütles mõned nädalad tagasi, et kõik juhid peaksid praegu natuke krampis näoga ringi käima, kuna on vaja teha raskeid otsuseid: koondada, kärpida ja kokku tõmmata. Olen sellega hakkama saanud.

Suurima paugu on saanud automüük. City Motorsi ja Fakto Auto käive langes aprillis kuskil 80 protsenti. Kui minult aasta alguses küsiti, et palju automüük langeb, siis ma vastasin, et 25 protsenti. Täna ma arvan, et kukkumine tuleb aasta peale isegi kuni 60 protsenti. See on karm.