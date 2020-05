Pohlak: me ei alusta liiga vara

Tunnet, et alustatakse liiga vara, Pohlakul pole. «Kogu Premium liigaga seotud ring, mängijad, treenerid, kohtunikud, ametnikud on ära testitud. Tulemus: null nakatunut. Pean meie stardiplatvormi normaalseks ja on õiglane praegu alustada,» ütles Pohlak kindlalt.

«Ootusärevuse tekitab see, milline on mängijate valmisolek teistmoodi treenituse juures. Spetsiifilisi liigutusi on saadud ju teha alles 2. maist, et kuidas jalgpall taaskäivitub – mängutaseme, -tempo, palli liikumise kiiruse, potentsiaalsete vigastuste mõttes.»