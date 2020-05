Jaan Männik: kriis muudab pikka plaani

Tellijale

Seoses Covid-19 pandeemiaga oleme palju arutanud, kuidas toetada ettevõtteid ning pidurdada majanduslangust ja tööpuudust. Fookus on paljudes riikides ja ka Eestis olnud akuutsetesse raskustesse sattunud inimestel ja ettevõtetel. Võime siiski ka vaadata, mida teha lähitulevikus, et arendada ettevõtlust ja taristuprojekte, kus mõju on pikaajalisem, näiteks lennunduses, raudteel ja põllumajanduses.

Lennundusettevõtted on Eesti rahvale palju maksma läinud ja kui tulevikku vaadata, on valitsusel kavatsus eraldada Nordicale 30 miljonit eurot. Lennundus on üks valdkondi, mis on kriisis enim kannatanud. Mitmed rahvusvahelised analüütikud on ennustanud, et võtab kolm kuni viis aastat aega, enne kui lennundus taas kriisieelsele tasemele jõuab. Teine ennustus ja võimalus on, et see ei taastugi endisel tasemel. Ennustatakse ka, et lennundus on aastaid kahjumis, enne kui tulevad paremad ajad.