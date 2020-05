Tarmo Pikner: koroonapealinn liideti Eestiga

Sellega peaks olema ametlikult kinnitust leidnud, et Saaremaa totaalne isoleerimine Eestist on lõppenud. Eks oma panuse selleks andsid tublid saare istujad, sest neid märkasid isegi Stenbockis istujad. Kui midagi ette heita, siis seda, et vabadusrõõm olnuks täiuslik, kui proua president oleks kandnud pusa kirjaga «Saaremaa on vaba!».