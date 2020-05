Mihkel Kunnus: hanerasv ja kunsti hind

Tõsi, ega see liiga normaalne ole, kui osa võib sisekujundusele kulutada suuremaid summasid kui need, mille eest teised end aastakümneteks pangaorjusesse­ müüvad.

No võiks ka kohe oletamisi täpsustada, et vaevalt on tegu esteetilise naudingu suurusjärkude võrra erineva kättesaadavusega ja et küllap need kunstiostjad teevad enda arvates investeeringuid, püüavad arukalt paigutada kapitali ajal, mil börsid hullavad kaootilistes tõmblustes.

PÄEVA KOMM Muusikud on suurepärane näide sellest, kuidas raha saab ringlemas hoida ka sõna otseses mõttes lihtsalt õhku võngutades!

Mulle meeldiks palju rohkem, kui igasugune demonstratiivne tarbimine ja staatuse signaliseerimine toimuks rohkem sümboolsel väljal. Et rikkurid ei püüaks üksteist üle trumbata tehissaarte ja kõrbesse rajatud uisuväljadega, vaid konverteeriks varalisi ülekuhjumisi just nimelt millessegi sellisesse, mille, ütleme kujundlikult, ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike. Seepärast on mul tuline kahju näiteks muusikute­ sissetulekuta jäämisest selle kriisi ajal. Muusikud on suurepärane näide sellest, kuidas raha saab ringlemas hoida ka sõna otseses mõttes lihtsalt õhku võngutades! Miski ei aja mind rohkem iiveldama kui nõukogulik mentaliteet, mis karmil pilgul kultuuriinimesi tootvale tööle kupatab. Seda hulluseni üles piitsutatud industriaalajastul, mil koduplaneet on tootmisega niigi kooma veerele viidud.

Kunst on väga mõistlik investeering, kui püsib kujutlus, et tsivilisatsioon naaseb peagi samale rajale, kus ta on olnud viimased paarsada aastat kohe eriti intensiivselt. Üha rohkem ressursse «toodetakse» majanduskasvuks ja nii edasi. Nõnda igavikuliseks unistatud tulevikuhorisondil on kunsti investeerimine täiesti mõistlik.