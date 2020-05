Karbisöök käib karmi elu juurde

1937. aastal avatud restorani uksed on lukus. See ei ole esimene kriis Gloria 80 tegevusaasta jooksul. Veelgi keerulisem aeg oli vahetult pärast Teist maailmasõda, kui Gloria restorani personalil tuli – toona kandis see nime Söökla N87 – kolm päeva nädalas kasvatada sigu ja juurikaid ja järgmisel kolmel päeval neist sööki vaaritada.

«Ma loodan, et see nüüdne kutsumata külaline ei suuda meid pikali lükata ja elame selle üle. Aga praegune seis on eelmiste kriisidega võrreldes totaalselt teistsugune,» ütleb Demjanov, kelle restorani Gloria on külastanud teiste seas näiteks Briti muusik Mick Jagger, kunagine Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin ja endine Ameerika Ühendriikide president Bill Clinton.