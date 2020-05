Ivo Pilving: Rail Balticu Luitemaa vahejaam

Keskkonnaühenduste paljude etteheidetega planeeringutele halduskolleegium ei nõustunud. Avalikkuse kaasamine oli korrektne. Kuigi avalik väljapanek oleks võinud nii suure projekti puhul kesta kauem, ei ole alust väita, et üldsus oleks olnud infosulus ja vaikima surutud. Valdavas osas oli planeeringute puhul kaalutud alternatiive ja valitud lahendust mõistlikult põhjendatud. See, kas valiti kõige otstarbekam lahendus kõiki omavahel põrkuvaid huve arvestades, on taas tugevalt poliitiline otsus.