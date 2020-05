Avo-Rein Tereping: pandeemia ja käitumuslik immuunsüsteem

Ei ole kahtlust: epideemiad, tajutav oht nakatuda ja sunnitud karantiin mõjutavad vaimset tervist. Kuid muutub ka inimeste käitumine. See oli teada ammustel katkuaegadelgi, kui inimesed püüdsid hoiduda haigestunutest kaugemale ja pidalitõbistel oli kohustus kanda kaaskodanike hoiatamiseks kellukest. Haigusekandjatest püüti hoida eemale, neid stig­matiseeriti, ja isegi kui see oli põhjendatud ettevaatusabinõu, oli siiski tegemist haiguse ohvrite eemale tõukamisega ühiskonnast ehk tänapäeva terminites sallimatusega, võib-olla isegi inimõiguste rikkumisega. Võiks arvata, et kuna inimesed on targemaks saanud ja humaansus võidutseb, siis peaks selline suhtumine olema muutunud või vähemasti taunitav.