Sami Seppänen: teeme kodukontori maksukorda!

Nagu kogu ülejäänud maailmas on Eestiski pandeemiast tingitud eriolukorras reegliks tühjaks jäänud kontorid ning töötamine kodust kaugtöölahendusi kasutades. Vundament ehk n-ö kodukontori hügieen on meil selleks väga hea – netiühenduvus kolleegide, partnerite ja klientidega on tagatud kõikjal. Kuid on üks suur tähelepanek, mille on nüüdseks teinud ilmselt kõik, kel võimalik kaugkontorist töötada: vajadus reaalselt tööks sobilike tingimuste järele. Nädal-kaks võib küll köögilaua taga või diivaninurgal arvutis tööasjad aetud saada, ent kuu või lausa kaks järjest ei ole see toimepidev. Praegu me ei tea, millisel kujul ja kui sageli peame seda «harjutust» taas tegema hakkama.