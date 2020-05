Ester Eomois: kiiremini arsti juurde

Tuleb tunnistada, et Eesti tervishoiusüsteem on üks Euroopa Liidu efektiivsemaid. Olemasolevat raha suudame kasutada teenuste pakkumisel maksimaalselt hästi. Samas oleme ainus riik, kus kogu meditsiinilise abi surve on jäänud vaid riiklikule süsteemile. Tegelikult ei jätku­ meil sedavõrd palju maksuraha, et ravile ligipääsetavust märkimisväärselt parandada, eriti nüüd. Nagu haigekassa juht on tabavalt tunnistanud, on meil riiklikus tervishoius kaks finantsseisundit: raha on väga vähe või seda ei ole üldse. See tähendab, et vaja on leida uusi lahendusi, et ligipääs arstiabile oleks võimalikult kiire ega sõltuks liigselt rahalistest võimalustest ja isiklikest tutvustest.