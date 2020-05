Autospordiliit kavandab rallit, mis meelitaks kohale ka WRC tiimid

Pole välistatud, et Ott Tänak ja Martin Järveoja kihutavad ka tänavu veel Eesti teedel. FOTO: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Scanpix

Kui üldiselt tõstavad eestlased veebruari teises pooles pitsi selleks, et õnnitleda jälle aasta vanemaks saanud isamaad, siis vähemalt rallifännidel oli tänavusel küünlakuul hoopis teine (ja tähtsam) põhjus kangema järele haarata. Oodati ju pikisilmi, et suvel saaks Lõuna-Eesti teedel valitsevatele maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale kaasa elada, kuid selle asemel ilmnes vahetult enne vabariigi aastapäeva, et tänavune Rally Estonia võib sootuks ära jääda.