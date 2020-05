Forced Entrertainmenti kolmevaatuseline Zoomi-draama «End Meeting For All» on ajakohane ja orignaalne, tõutstes nii koroonaaegse teatri üheks märkteoseks. FOTO: Tõmmis ekraanilt

Kui eriolukord välja kuulutati ja oli selge, et senisel kujul ei saa mitu kuud etendusi anda, tegid Eesti teatrid kaht asja. Esiteks lubati lavastajad ja näitlejad kodutööle, et nad saaksid lõpuks ometi teha kõike seda, mida on tehtud mujal ja milleks tavatöö kõrvalt aega ei jää.