Eesti mehe betoonist jõujooned maailma arhitektuuris

Eesti on andnud maailmale kaks ehituskunsti suurmeest, kelle koostöös loodud teosed kuuluvad 20. sajandi arhitektuuriklassikasse. Need on ehitusinsener August Komendant ja arhitekt Louis Kahn. Kahn lahkus Eestist lapseeas, ent talletunud Kuressaare linnuse ruumikogemus on olnud tema loomingut suunav allhoovus. Komendant põgenes kodumaalt 37-aastasena, 1944. aastal esialgu Saksamaale, keskendudes keerukale tööle sõjas kannatada saanud rajatistega, ning 1950. aastal edasi Ameerika Ühendriikidesse.