Tippjuht: kriis võib loodusele hoopis karuteene teha

Kõige rängema tabamuse on saanud Magneticu traditsiooniline äri ehk lennukite hooldus ja remont, mis moodustab kogutulust umbes veerandi. Ettevõttel on Tallinna lennujaamas suured angaarid, kus hooldatakse suurte lennufirmade teraslinde. Ajal, mil lennuliiklus on üle Euroopa sama hästi kui halvatud, jäävad ka Magneticule vaid tühjad pihud.

Seetõttu loobus firma vaat et üleöö 50 välismaa spetsialistist, kes käivad tipphooajal, novembrist aprillini Tallinnas lennukeid hooldamas. Koondamisteate sai veel üle 40 põhikohaga töötanud inimese, mis tähendab, et kokku on Magnetic loobunud umbes sajast töötajast. «Ma arvan, et esimese hooga läks palju neid, kes pididki minema,» ei püüdnud Mäeots head nägu teha.