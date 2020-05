Majanduse lühiuudised

Tallink koondab Rootsis kuni 450 töökohta

Tallink Grupi Rootsi tütarettevõte Tallink Silja AB teavitas teisipäeval Rootsi töötukindlustusametit ja töötajaid, et alustatakse kollektiivset koondamist, ettevõttest kaob kuni 450 töökohta. Koondamine puudutab eelkõige Rootsi lipu all sõitvate laevade Galaxy ja Silja Symphony teenindajaid, kuid ka mõningaid kaldapersonali töökohti. Majanduskriis on turismi ja rahvusvahelist transporti mõjutanud eriti tugevalt ning reisipiirangud on viinud selleni, et Tallinki käive on viimaste kuudega peaaegu kadunud. Kontserni reisijate arv vähenes aprillis eelmise aasta sama ajaga võrreldes peaaegu 96 protsendi võrra. Järgmise sammuna alustab Tallink Silja AB juhtkond läbirääkimisi ametiühingute esindajatega, et leida parimaid võimalikke lahendusi neile töötajatele, keda otsus puudutab. PM