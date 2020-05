MK-sarja valitsejanna kurjustab suusaisadega: see on sulaselge diskrimineerimine

Kuigi järgmise talihooaja võistluskalendri kinnitab Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) alles mai lõpus toimuval virtuaalkogul, on põhimõtteline otsus naiste lennumägedele mittelubamise osas juba tehtud. Enim on otsuses pettunud norralased, kelle eestkõnelejaks on tänavu kolmandat aastat järjest MK-sarjas võidutsenud Maren Lundby.