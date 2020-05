Mart Raudsaar: Lõikamise aeg pole veel käes

Tean, et see sõnapaar on punane rätik, mille peale osa inimesi kaotab võime kuulda ratsionaalseid argumente. Kuid seda enam peame need argumendid veel korraks lauale tooma, sest minu arvates ei ole me otsustanud Eestile kõige kasulikumal võimalikul viisil ning äsjane riigikohtu otsus, mis tühistab osaliselt RB uue trassi, võimaldab meil veel korraks argumente vaagida. Väide, et Euroopa rahastuse kaotamise hirmus ei tohiks me teemat enam avada, pole piisav, et rahulduda vähema kui maksimumiga.

Otsisin üles oma 2016. aasta oktoobris Postimehes ilmunud kolumni ning kordan selle lõpuosa sõna-sõnalt:

«Olen veendunud rongi-usku inimene ja euroraha kasutamata jätmine kiirrongiliini ehitamiseks oleks rumalus. Enamik meie olemasolevatest rongiliinidest on ehitatud suurriigi rahaga (Tsaari-Venemaa või Nõukogude Liidu poolt), Eesti Vabariigi ajal lisandus laiarööpmelistele liinidele vaid laenurahaga läbi häda rajatud Tartu-Petseri liin.

Aga samas olen ka skeptiline selles suhtes, et trassi valiku ja selle mõjude osas oleks kõik probleemid avalikult piisavalt läbi vaieldud. Kahjuks on mul varasalves suur hulk näiteid, kuidas Eesti Vabariigis on avalik võim planeeringute või kasvõi lasteaia remondiga inimestest lihtsalt üle sõitnud.

Minu kinnisvarast jääb see raudtee piisavalt kaugele, kuid lugedes mõistlike inimeste koostatud pöördumist, jõuan mistahes võimalikele vastuargumentidele mõeldes järeldusele, et Rail Balticu suhtes valitseb usalduskriis. Võib-olla väljendub selles usalduskriis valitsuse vastu. Või Euroopa Komisjoni vastu. Kuid igatahes on sellest küllalt, et projekt veel korraks lauale võtta.

Mälu järgi tsiteerides ütles vastne president Kersti Kaljulaid pühapäevases ETV soolodebatis umbes nii, et projekti võiks uuesti ette võtta, kui on muutunud selle lähtealused. Mulle tundub, et see, mida meie lõunanaabrid on Rail Balticu osas teinud või mida nad kavandavad, tähendabki lähtealuste muutmist. Võib-olla peaksime ka kaaluma ikkagi olemasolevate raudteeliinide kaasajastamist.

Ja juhin tähelepanu, et kiire raudtee peab jõudma ka Tartusse, mida ootab vastasel korral saja aasta jooksul Mõisaküla saatus.»