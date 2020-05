Hololei peab Eesti vastseid lennukeelde pentsikuks

Jah, alguses, märtsikuus, rakendasid seda mitmed riigid. Täna (üleeile, kui intervjuu toimus – toim) kehtivad sellised piirangud umbes kümnes ELi riigis. Aga viimase kuu jooksul on olnud tavapärane, et üks ja teine riik võtab neid keelde maha, mitte ei lisa. Siin on olukord, kus Eesti millegipärast üritab minna hoopis teises suunas. Ja see on seda arusaamatum, et Eesti ei olnud varem ühtegi lennukeeldu kehtestanud. Tõesti ei saa aru, miks seda nüüd vaja oli.