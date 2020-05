Välismaa lühiuudised

WHO lubab sõltumatut uurimist

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lubas algatada koroonaviiruse pandeemiale reageerimise sõltumatu uurimise niipea kui võimalik. Uurimises leppisid kokku WHO liikmesriigid eile virtuaalselt peetud aastakoosolekul. Varem sarjas USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste minister Alex Azar WHO suutmatust hankida ja edastada olulist teavet uue koroonaviiruse kohta, mis võinuks pandeemiat tagasi hoida ja päästa palju inimelusid. WHOd «Hiina käpiknukuks» nimetanud Trump ähvardas aga alaliselt külmutada organisatsiooni rahastamise, kui see järgmise 30 päeva jooksul oma tegevust märkimisväärselt ei paranda. Praegu on USA organisatsiooni suurim rahastaja. Hiina välisministeerium teatas eile, et Trumpi siht on Hiinat mustata ja hoiduda kõrvale rahvusvahelistest kohustustest WHO ees. EL avaldas WHO-le toetust, öeldes, et praegu on aeg solidaarsuseks, mitte näpuga näitamiseks ega rahvusvahelise koostöö õõnestamiseks. AFP/BNS