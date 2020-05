Me olime seda kõike juba näinud. Laupäevast alates telerist ja Saksamaalt. Tühjad tribüünid, maskides pallipoisid ja ajakirjanikud, tavalisest tagasihoidlikumad väravatähistamised. Nüüd, eeldatavalt juuni lõpuni on see ka Eestis uus normaalsus. Vähemalt tegi jalgpall aga spordivõistluste otsa lahti.