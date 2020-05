Me tunneme loomulikult muret, mis saab homme, millal lõpevad uue koroonaviiruse põhjustatud piirangud ja kuidas taastada tavaks kujunenud elurütm. Ometi oleks mõistlik vaadata kaugemale, püüda aru saada, miks on pea kogu maailma elu sassis ja mida tuleks muuta, et selliseid olukordi ei tekiks. Kohe tuleks küsida, kas tõesti pole teadlased varem sel teemal mõelnud ja selgitanud nii riske kui ka abinõusid nende minimeerimiseks. Vastus on lihtne: on küll, kuid ega ühiskond, eriti poliitikud ole olnud varmad teadlaste nõuandeid järgima. Alljärgnevalt mõned mõtted teadmistest, mis on seotud komplekssüsteemide analüüsiga.