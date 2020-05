Tondi asumi lõikab enam-vähem pooleks samanimeline tänav, mis oli juba aegade algusest peale tähtsa Tallinnast Pärnusse viiva maantee osa. Tuntumaks piirkonda vääristavaks maamärgiks on tsaariaja lõpust pärit punasest kivist sõjaväelinnaku ansambel. Kust aga, tont võtku, kant oma õõvastava nime sai?

Kristiine linnaosa lõunaservas asuv Tondi piirneb Lilleküla, Kitseküla, Järve, Mustamäe ja Siili asumiga. Asumi pindala on 1,33 km² ja elanike arv ligi 4000. Linna väiksemate asumite sekka kuuluva Tondi piirideks on Kotka, Tedre ja Käo tänav, Nõmme ja Tammsaare tee ning raudtee.

Tondi nimi oli aga varasemal ajal levinud oma piiridest palju kaugemale: näiteks kutsus rahvas nüüdse Lepistiku ja Parditiigi pargi lähedale jäävat kõrghaljastusega ala Tondi metsaks. Tondi elanikeks on end pidanud ka Sääse ja Lehola bussipeatuste vahel asunud endise küla elanikud. Tondi liivikuks kutsutakse liivikuala, mis ulatub Ülemiste järvest J. Sütiste teeni.

Tondi piirkond pole saanud nime mitte seal liikunud tontide ega „tont teab mille pärast“, vaid Tallinna bürgermeistri ja kaupmehe ning Mustpeade vennaskonna liikme Jobst Dunte (ka von Dunte) ja tema poegade nime järgi, kes rajasid 17. sajandil praeguse Tondi tänava lõppu suvemõisa. Suvemõisa ennast enam ammu ei ole, küll aga on alles nn Tondimõisa ehk Dunteni park.

Algtõukeks piirkonna hoonestamisele oligi 17. sajandi keskel praeguse Linnu tee ja Mustamäe tee, Endla ja Koskla tänava ning Pärnu maantee ja Tondi tänava vahelise ala jaotamine Rootsi kuninganna Kristina käsul paljudeks heinamaatükkideks. Kanti hakati rajama suvemõisaid iluaedadega. Dunte suvemõisale lisaks asusid praeguse Tondi tänava alguses Tiesenhausenite suvemõis ja Springthali (Sprinckthal ’allikaorg’) suvemõis, mille peahoone (Tondi 42) on tänapäevalgi alles.

Sajandeid kulges siit Tondilt läbi peamine magistraal Vana-Pärnu või ka Riia (posti-)maantee nime all. 1834. aastal pandi suur maantee kulgema Juurdeveo tänava kohalt hoopis otse, praegust Pärnu maanteed pidi. Hiljem, 1879. aastast hakatigi seda kõrvalteeks muutunud Tondi tänavaks (sks Duntenstraße, vn k Дунтенская ул.) kutsuma. Nõukogude ajal (kuni 1990) kandis tänav sõjakangelase Aleksandr Matrossovi nime.

Tondi algab peale ülesõitu. Plaanis on ülesõit teha kahetasandiliseks FOTO: Ajakiri Pulss

Alates 1920. aastast tegutses seal ka sõjakool. 1. detsembril 1924 üritasid kommunistlikud mässajad viia läbi riigipööret, mille üheks osaks oli ka Tondi kasarmute ründamine ning sealt relvade hankimine. Rünnak ebaõnnestus ja selle päeva sündmuste mälestamiseks on püstitatud Tondi-poiste mälestussammas. Amandus Adamsoni kavandatud mälestusmärk avati 1928. aastal, hävitati punavõimude poolt 1941. aastal ning taastati 2009. aasta mais.

Praeguseks on osa kasarmutest renoveeritud, osa ootab aga endiselt taastamist. Ümbruskonda on kerkinud uusi hooneid, samuti tenniseväljakud ja korrastatud haljasalad. Kunagiste kasarmute taga asuvad Marsi, Rivi, Sammu ja Sõjakooli tänav on nimetatudki sõjakooli järgi.