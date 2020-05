Kus makstakse põllumajandustöötajatele paremat palka?

„Väikeses ettevõtetes on peremees ise kõige suurem spetsialist ja teeb palju oskustöid ära. Mida suurem ettevõte, seda rohkem on palgatud spetsialiste ja suurem nende töötasu,” leidis Alviste. Lisaks on suurtes ettevõtetes tootmine intensiivsem ja kasutusel keerulisem tehnika. „Kui on tubli mees, makstakse head palka.”

Järvamaa ja Lääne-Virumaa on Eesti peamised põllumajanduspiirkonnad, ometi on keskmine palk Lääne-Virumaal väiksem. Ka siin on ilmselt põhjuseks, et ida pool on rohkem väikeseid põllumajandusettevõtteid, kus rohkem kasutatakse oma pere tasustamata tööjõudu, Kesk-Eestis annavad tooni suured.