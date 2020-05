Lemmikloomi on jätkuvalt vaja marutaudi vastu vaktsineerida, sest meie idapoolses naaberriigis on marutaud laialt levinud. Haigus võib Eestisse jõuda metsloomade rändega või vaktsineerimata ja nakatunud lemmikloomaga, kes on riiki toodud nõudeid eirates. Näiteks aasta alguses jõudis marutaud nakatunud kutsika illegaalse sisseveo tõttu uuesti Prantsusmaale. Kui nakatunud loom puutub kokku vaktsineerimata lemmikloomadega, võib marutaud hõlpsasti jõuda ka inimeseni.