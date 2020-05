Hülgepüük aitab väikesaarel ellu jääda

„Hülgepüügi taaslubamise taotlus oli seotud mitme asjaga,” ütles Uiõ-Matu talu perenaine Mare Mätas, tollane sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum juhataja. „Tahtsime väärtustada meeste traditsioonilist elatusala ja hülgepüük on olnud väikesaarel läbi ajaloo üks ellujäämisvõimalus. Sellega tegelejad saavad pakkuda tooteid meie külalistele ja hülgeid on siinsetes vetes nii palju, et nad tekitavad tõsist muret ja kahju kaluritele.”

Hülgeküttimine pole lapsemäng

Kihnu tuntuim vanema põlvkonna hülgekütt on Mihkel Lilles, kihnlastele Tuma­pietri Mitta, kelle lugudest võiks romaani kirjutada. Näiteks hallhülge jää pealt jahtimise ohtlikkusest, kui Mihkel teda sihtis ja läks looma ära tooma, aga too elas, tuli tema peale – hüljes on uskumatult kiire – ja lõi küti jalust maha. Kukkudes lendas mehel müts peast, ründaja märkas mütsi liikumist ja tormas sellele järele. Kahevõitlus lõppes sellega, et Mitta taris paarsaja­kilose rasva- ja lihalooma jullani.