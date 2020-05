Kohaliku tomati hooaeg kogub tuure

Intsu talu kasvuhoones on soe ja päikeseliselt helge. Ümberringi on rohelus, millele lisavad värvi tomatid. Peale suurte lihatomatite küpsevad kobarates pisikesed päikesekollased ja kirsipunased tomatid. Eelkasvatatud taimed jõudsid soojaks köetud kasvuhoonesse veebruaris ja esimene saak korjati aprilli keskel. Samas tempos, kuidas saak hooaja edenedes suureneb, jõuab tomateid ka kaubandusse. Viimased tomatid nopitakse eeldatavasti detsembris. Aastate lõikes saak kuigipalju ei erine, sest kasvuhoone ilmast suurt ei sõltu.

Importtomatid nopitakse rohelisena

Erinevalt värskest kurgist saab tomatit kergemini transportida ja see säilib kauem, seega on tomat üks enim imporditud köögivili. Leiame poest suisa Aafrikas kasvatatud tomateid. Need, mis siia kaugelt maalt jõuavad, on ära korjatud rohelisena, teisiti poleks see mõeldav.