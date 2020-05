Robotniiduk annab aiaomanikule puhkust

Tellijale

Väikeses hoovis saab muru ühtmoodi siledaks bensiini-, aku-, elektri- või robotniidukiga. Robotniidukid on tehnika viimane sõna ja ASi Stokker hoolduse teenindusjuht Asko Häusler tõdes, et neid soetatakse aasta-aastalt Eestis ja Euroopas üha rohkem. Samal ajal on ka teist tüüpi niidukitel oma sihtgrupp, kes ei kao kusagile.

Muruniiduk, mis toimetab ise

Robotniidukite kaalukaim ostuargument on aja kokkuhoid. „Kui masin on aeda pandud, toimetab ta ise. See on ajavõit. Kiire kasvuga murul räägime ühest niitmiskorrast, mai algul isegi kahest niitmiskorrast nädalas,” sõnas Häusler.

Tööl käiv inimene tahab kenal kevadpäeval koju tulla, puhata ja grillida, mitte vaba õhtut muruniitmisele kulutada. Lisaks võib müra naabreid ärritada või segada. On ju tavapärane, et naaberkruntidel niidetakse kordamööda ja ­niidukid mürisevad päevast päeva.

„Bensiinimootor tekitab kindlasti müra. Akumasinad on hulga vaiksemad, kuigi teraga rohulõikamise häält on kuulda. Robotniiduk on nende kõrval päris vaikne. Tavapäraste tänavamüra ja loodushäälte taustal ei ole seda kuulda. See on eelis,” rõhutas hoolduse teenindusjuht.